جمعية الثلاسيميا في السليمانية: توفر العلاج الخاص بالمرضى بكميات تكفي لعام كامل

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مرضى الثلاسيميا في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، الحصول على كمية من علاج "الديسفرال".

وقال كوجر كريم مسؤول جمعية الثلاسيميا في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ "تم تجهيزنا بـ618 ابرة (الديسفرال) الخاصة بمرض الثلاسيميا"، مشيرا إلى أن "الإبر تحتوي مادة تقلل من كمية الحديد في الدم أمراض الثلاسيميا".

واضاف كريم؛ أن "هذه الابر تؤمّن من قبل الحكومة العراقية، فضلا عن توفر بديل عن هذه الابر باستخدام الحبوب وهو أمر جيد"، لافتا إلى أن هذا العلاج متوفر الان لمدة سنة وأكثر في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة صحة الاقليم".

ولفت مسؤول جمعية الثلاسيميا في السليمانية؛ إلى أن "أعداد المصابين بمرض الثلاسيميا 1300 مصاب في محافظة السليمانية، كما أن هناك حاجة الى التبرع بالدم لـ40-50 شخصا يوميا وخاصة فئة (اي +)، وخاصة أن شهر رمضان على الابواب وفيه تقل اعداد المتبرعين بسبب ظروف الصيام"، مطالبا "المواطنين التبرع بالدم بعد الفطور".

وتابع؛ "لسنا قلقين من أن يعاد تطبيق حظر التجوال بسبب كورونا، فأن الجهات الامنية تقدم كل المساعدة لهؤلاء المتبرعين".