جمجمال تنفي تفعيل كاميرات مراقبة السرعة على الطريق مع السليمانية

شفق نيوز/ نفت قائممقامية جمجمال، يوم الإثنين، الأنباء المتداولة حول تفعيل كاميرات مراقبة السرعة على الطريق الواصل مع محافظة السليمانية.

وقال قائممقام جمجمال رمك رمضان لوكالة شفق نيوز، إن "ما يُشاع عن تفعيل كاميرات مراقبة السرعة بين محافظة السليمانية وقضاء جمجمال غير صحيح".

وأشار إلى أن "تفعيل هذه الكاميرات، سيكون مصحوبًا بوضع إشارات مرورية وعلامات تحذيرية واضحة على طول الطريق لتنبيه السائقين".

كما أكد رمضان أنه "في حال تفعيل الكاميرات، سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل مديرية المرور في السليمانية، لضمان علم المواطنين بهذا الإجراء".