إجماع كوردي على خوض الانتخابات المحلية بقائمة موحدة في ديالى

شفق نيوز/ اعلنت 6 أحزاب كوردستانية في ديالى، يوم الاثنين، عن اتفاق مبدئي لخوض الانتخابات المحلية بقائمة موحدة في المحافظة، وشددت على توحيد البيت الكوردي وضمان التمثيل السياسي المنصف.

وقال منسق اجتماع الاحزاب الكوردية نجم واراني، لوكالة شفق نيوز، إنه تم وبمبادرة شخصية من قبله عقد اجتماع رسمي ضم 6 احزاب كوردية (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي الكوردستاني وحركة كوران والحزب الشيوعي الكوردستاني في مدينة خانقين) لتشكيل تحالف كوردي موحد لخوض الانتخابات المحلية القادمة.

واكد واراني ان القوى الكوردية الست اجمعت مبدئيا على خوض الانتخابات بقائمة موحدة لضمان التمثيل المنصف للكورد في مجلس ديالى القادم، مبينا ان الاجتماع بحث وناقش كيفية تشكيل القائمة وبانتظار مباحثات جديدة للاتفاق على مجمل الامور الفنية والتفاصيل الاخرى.

بدوره أوضح مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى حسن عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاق على خوض الكورد الانتخابات بقائمة موحدة مبدئيا وبانتظار رد القيادات المركزية حيال الموضوع.

واعتبر عبيد الرحمن، توحد الكورد بقائمة موحدة في ديالى ضرورة فرضها قانون الانتخابات وأوضاع الكورد في مناطق ديالى وتفادي خسارة الكورد لمقاعدهم في حال خوض الانتخابات بقوائم متفرقة.

واكد عبد الرحمن أن تشكيل القائمة الكوردية والتحالف الكوردستاني في ديالى بانتظار الاتفاقات النهائية على الأمور الفنية الانتخابية ومنها تسلسل المرشحين واسم القائمة وشعار القائمة وغيرها من الامور التفصيلية الاخرى.

ويؤيد الاتحاد الوطني الكردستاني خوض الكورد لانتخابات مجالس المحافظات في ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين بقائمة موحدة ويرى في هذه الخطوة انسجاماً مع الاوضاع السياسية والاجتماعية والقانون الانتخابي الجديد.

أما الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الآخر داعم لفكرة الدخول بقائمة موحدة لكنه لا يريد التحالف مع مجموعة السادس عشر من أكتوبر التي وصفها بـ "الخونة" وهذه تسمية أطلقها الديمقراطي على جهات سياسية كوردستانية اتفقت مع الحكومة العراقية في شهر تشرين الأول عام 2017 على بسط سيطرة القوات الأمنية الاتحادية على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد في حملة عسكرية أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان للاستقلال عن العراق.