"جماعة العدل" الكوردستانية تؤشر تقصيراً في أداء حكومة وبرلمان الاقليم

شفق نيوز/ اعتبرت كتلة "جماعة العدل" الاسلامية المستقيلة من برلمان اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان عدم الاستقرار السياسي أعاق المؤسستين التشريعية والتنفيذية من القيام بواجباتهما.

وقال رئيس الكتلة عبد الستار مجيد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انهم في "كتلة العدل" الاسلامية يتوقعون أن الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان لم توفق بالقيام بواجباتها الشرعية "وهذا واضح من خلال عدم استطاعتها تشريع أي قانون يصب في خدمة المواطن ولم تستطيع المصادقة على اي موازنة مالية أو حل مشكلات المواطنين كما أنها لم تقم بدورها الرقابي الذي ينتظره المواطن".

واضاف ان "عدم الاستقرار السياسي هو من أعاق المؤسسة التشريعية العليا في الإقليم من اداء واجباتها بالصورة المطلوبة وحتى حكومة الاقليم لم تستطع القيام بواجباتها بالشكل المطلوب بسبب عدم الاستقرار السياسي".

واكد ان "الكتلة استطاعت خلال الدورة الخامسة تنظيم 41 مقترح مشروع، وقدمت أكثر من 570 سؤالاً للمؤسسات الحكومية، و83 طلباً للحكومة تتعلق بمطالب المواطنين".