جلطة دماغية تنهي حياة ممثل الغجر في اقليم كوردستان

شفق نيوز - دهوك

توفي ممثل الغجر في اقليم كوردستان العراق يونس ظاهر، اليوم السبت، اثر تعرضه لجلطة دماغية أثناء زيارة سياحية إلى تركيا.

وقال مسؤول الاعلام في دائرة الثقافة بمحافظة دهوك حسن فتاح لوكالة شفق نيوز، إن ظاهر نُقِلَ إلى أحد المستشفيات هناك بعد اصابته بالجلطة وظل يرقد فيه لعدة أيام قبل ان يُعلن عن وفاته اليوم، ومن المقرر نقل جثمانه الى محافظة دهوك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف، أن الراحل الذي تجاوز عمره 50 عاما كان يشغل منصب مسؤول مركز "ئادار" الثقافي والفني المعني بالشؤون الثقافية والفنية للغجر في دهوك.

ويذكر ان عدد الغجر في اقليم كوردستان بحسب احصاءات غير رسمية يتجاوز 43 الف نسمة وتعيش غالبيتهم في مجمع "رزكاري" جنوب محافظة دهوك.