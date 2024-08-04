جلسة علمية في جامعة السليمانية توثق أحداث آب 2014.. صور

شفق نيوز/ نظمت جامعة السليمانية، اليوم الأحد، جلسة علمية تاريخية حول الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في آب 2014.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للجلسة الدكتور زانا محمود، لوكالة شفق نيوز، أن تسليط الضوء على الأحداث التاريخية التي مر بها الشعب الكوردي يمثل أحد الواجبات الأساسية لجامعة السليمانية. وأضاف أن الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون تعد محطة هامة توثق حقبة مؤلمة من تاريخ هذا الشعب، وتعكس استمرار معاناتهم رغم التحولات التي شهدها الإقليم قبل أكثر من عقدين.

وأشار محمود إلى أن الندوة حضرها ممثلون عن رئيس الجمهورية وسيدة العراق الأولى، بالإضافة إلى محافظ السليمانية وممثلي الأحزاب الكوردية والأطراف الدينية، فضلاً عن شخصيات تاريخية وثقافية وفكرية.

وتضمنت الجلسة العلمية عرض بحوث حول الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الإيزيديون، واستماعاً لشهادات المتضررين من تلك الأحداث، فضلاً عن مناقشة ظروف الإيزيديين خلال فترة الإبادة وما آلت إليه الأوضاع.

ويصادف يوم الثالث من آب الجاري، ذكرى المجزرة التي ارتكبها مقاتلو تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) بحق الأيزيديين في مدينة سنجار عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف واختطاف آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت في حزيران 2016 تقريراً أكدت فيه ارتكاب تنظيم داعش إبادة جماعية بحق الأيزيديين، فضلاً عن جرائم أخرى ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستعباد الجنسي.