"جلبها من الناصرية".. مزوّر عملة حاول تصريفها بالأسواق في قبضة شرطة أربيل (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل يوم السبت، إلقاء القبض على شخص بتهمة تزوير العملة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض شخص قام بإحضار أموال مزورة وحاول بيعها في أسواق مدينة اربيل".

واضاف ان "المتهم هو عربي من الجنسية السورية وكان يعمل في مختبر للاسنان في محافظة الناصرية وقام باحضار هذه الأموال من تلك المحافظة".

وتابع ان "المبلغ المزور يبلغ 9800 دولار أمريكي من فئة المئة دولار اضافة الى مليون 850 الف دينار عراقي"، مشيرا الى "تقديمه الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وطالب المتحدث باسم شرطة اربيل "المواطنين بالحذر من شراء الدولار في الأسواق دون تأكد"، لافتا الى ان "مفارز الشرطة قامت بتكثيف جهودها لمراقبة أسواق العملة خاصة بعد بدء اسعار الصرف بالتذبذب".

وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا في سعر صرف الدولار الأمريكي حيث تجاوز 165000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي حسب ما سجلته الأسواق ليوم السبت 21 كانون الحالي الحالي.