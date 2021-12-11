سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جلبها أفارقة.. إقليم كوردستان يضبط كمية كبيرة من المخدرات (فيديو)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-11T18:09:21+0000
جلبها أفارقة.. إقليم كوردستان يضبط كمية كبيرة من المخدرات (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت قوات مجلس امن اقليم كوردستان، يوم السبت، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة جلبها مواطنون افارقة من غانا الى الاقليم، مع اعتقال الاشخاص المتورطين في هذه القضية. 

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد الحصول على معلومات من مصدر موثوق استطاعت قوات مجلس امن اقليم كوردستان ضبط (70) كيلوغراما من المواد المخدرة من انواع هيرويين والترياك تم جلبها الى الاقليم من قبل عصابة افريقية على شكل بعض المواد الغذائية كالطحين والراشي والريحان وغيرها".

وأضاف أن "الجهود والمساعي والسهر والخطة المحكمة من قبل قوات المجلس اثمرت عن ضبط تلك الكمية من المواد المخدرة". 

واوضح البيان ان "العصابة المذكورة تتكون من اربعة مواطنين افريقيين من دولة غانا جلبت تلك المواد الى اقليم كوردستان، مستدركان ان قوات مجلس امن اقليم كوردستان استطاعت اعتقال اعضاء العصابة وفقا للمادة الرابعة من قانون عقوبات المواد المخدرة وتم تسليمهم للمحكمة".

related

صور .. احباط محاولة تهريب 8 كغم من المخدرات من اقليم كوردستان لكندا

Date: 2020-02-19 08:56:28
صور .. احباط محاولة تهريب 8 كغم من المخدرات من اقليم كوردستان لكندا

احباط محاولة ادخال 3 كغم من المخدرات لإقليم كوردستان واعتقال 6 متهمين

Date: 2020-05-28 08:45:46
احباط محاولة ادخال 3 كغم من المخدرات لإقليم كوردستان واعتقال 6 متهمين

أربيل تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وتعتقل 5 متهمين

Date: 2021-06-07 20:39:12
أربيل تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وتعتقل 5 متهمين

السلطات في اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

Date: 2019-09-24 13:04:49
السلطات في اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

آسايش اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

Date: 2019-10-24 13:46:24
آسايش اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

معبر حاج عمران يصادر مخدرات قادمة من ايران

Date: 2019-08-05 18:52:08
معبر حاج عمران يصادر مخدرات قادمة من ايران

القبض على 6 ايرانيين بينهم امرأة بحوزتهم 15 كغم من المخدرات بإقليم كوردستان

Date: 2019-10-05 15:13:32
القبض على 6 ايرانيين بينهم امرأة بحوزتهم 15 كغم من المخدرات بإقليم كوردستان

الاسايش تقبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم أكثر من 8 كغم من المخدرات

Date: 2019-09-26 11:22:10
الاسايش تقبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم أكثر من 8 كغم من المخدرات