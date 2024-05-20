"جسم غريب" في أجواء جمجمال يتسبب بتفعيل صافرات الإنذار في حقل كورمور الغازي

شفق نيوز/ كشفت إدارة جمجمال بمحافظة السليمانية اليوم الاثنين، عن مشاهدة جسم غريب في أجواء ناحية قادر كرم ما أدى إلى تشغيل صفارات الانذار في حقل كورمور الغازي.

وقال رمك رمضان قائممقام جمجمال لوكالة شفق نيوز إنه في تمام الساعة 9:40 دقيقة من مساء اليوم الاثنين شوهد جسم غريب في أجواء ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في حقل كورمور الغازي.

وأضاف أن الحقل لم يتعرض لاي قصف وعملية إنتاج الغاز تتم بصورة طبيعية ولا يوجد أي شي يؤثر على الوضع الأمني للمنطقة وحقل كورمور.