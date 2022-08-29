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جريمتا قتل في ذي قار واقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-29T10:29:20+0000
جريمتا قتل في ذي قار واقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان جنوبي العراق وفي إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمقتل مدنيين اثنين بهجومين مسلحين أحدهما مجهول الأسباب والآخر لخلاف عشائري.

وقال مدير اعلام وعلاقات مديرية شرطة كرميان، المقدم علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مواطن يدعى (ساحل خورشيد عزيز) من مواليد 1960 وهو موظف في دائرة  زراعة كفري أمام  في منطقة (شورش) واردوه قتيلا".

وبين أن "تحقيقاً تم فتحه بالجريمة لكشف هوية المجرمين وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن "الضحية يعمل أيضا مؤرخاً ثقافياً في قضاء كفري".

فيما ذكر مصدر أمني في محافظة ذي قار، لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (بيك آب)، فتحوا نيران اسلحتهم على احد المواطنين وأصابوه بعدة رصاصات في جسده، وتم نقله للمستشفى وتوفي هناك، متأثرا بجراحه".

وأوضح ان "التحقيقات الاولية في الحادث تبين ان الجريمة حصلت بسبب خلاف سابق بين عشيرتيّ بني زيد والعبودي".

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