جريمة شارع 150 متر.. تفاصيل جديدة عن مقتل شاب في أربيل وأقاربه يطالبون بتحقيق شفاف

شفق نيوز/ كشف ذوو الشاب المقتول في أربيل، يوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن الحادثة، مطالبين حكومة إقليم كوردستان بإجراء تحقيق شفاف لكشف الحقائق.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة رجل مقتول على الشارع 150 م وتم نقله الى الطب العدلي.

وقال هاوكار موفق احد اقرباء القتيل لوكالة شفق نيوز، إن قريبه "قتل برصاصة واحدة أصابت صدره بمنطقة القلب واخترقت ظهره وان عمره 25 سنة".

واكد بالقول، "ليست لدينا أية عداوة مع أحد وأنه لا علاقة بمقتل هذا الشاب بالسيدة التي قتلت مساء أمس على شارع 100 متري باربيل".

وطالب حكومة الإقليم بتشكيل لجنة تحقيقية تحقق في الحادث وعدم تشويه الحقائق.

وكانت مديرية شرطة أربيل، كشفت اليوم الإثنين، عن تفاصيل خاصة بمقتل امرأة وسط المدينة.

وقالت الشرطة في بيان، إن المرأة المقتولة اسمها ايمان سامي مغديد، لها من عمرها 20 سنة، ويجري التحقيق في قضية مقتلها.

وافاد مصادر محلية أمس الأحد، بمقتل امرأة أثناء مرورها في شارع 100، بالقرب من منطقة عينكاوة وسط مدينة أربيل، بإطلاقات نارية.