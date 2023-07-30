جريمة قتل في السليمانية تقود إلى مفاجأة حول هوية الجاني

شفق نيوز/ اعلن جهاز "آسايش" (أمن) إقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين على خلفية قيامهم بقتل شخص في حي سرجنار في مدينة السليمانية الشهر الماضي.

وجاء في بيان للاسايش ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد اجراء التحقيقات والحصول على المعلومات الدقيقة، واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكنت من القاء القبض على مرتكبي جريمة قتل المجنى عليه (صمد عارف محمد) البالغ من العمر 41 عاما، والذي قتل ليلة 6/ 6 / 2023 داخل داره في حي كرده براوكه بأربع اطلاقات نارية.

وأشار البيان الى انه بعد تحقيقات الاسايش تبين ان زوجة المجنى عليه (صمد) هي من خططت للجريمة بالتعاون مع متهمين اثنين اخرين وقاموا بقتله، لافتا الى ان سبب الجريمة يعود الى مشكلة اجتماعية.

ولفت البيان الى ان المتهمين الثلاثة محتجزون الان استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي بأوامر قضائية.