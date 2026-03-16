جريمة غامضة في أربيل.. العثور على جثة داخل منزل محترق

شفق نيوز- أربيل

عثرت الأجهزة الأمنية، يوم الاثنين، على جثة رجل داخل منزل محترق في ظروف غامضة وسط مركز المدينة، مع وجود مؤشرات قوية على شبهة جنائية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع في منزل يقع ضمن حي "كاني" في أربيل، حيث عثرت فرق الدفاع المدني، عقب إخماد النيران، على جثة تعود لرجل في العقد الخامس من عمره.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمال تعرض الضحية لعملية قتل عمد قبل إضرام النار في منزله، لافتة إلى اختفاء سيارة الضحية من أمام المنزل، ما يعزز فرضية القتل بدافع السرقة.