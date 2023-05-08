جريمة تهز جمجمال.. "نسوة ورجال" يقتلون صاحب حقل دواجن بعد خطفه وتعذيبه مع ابنه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، اليوم الاثنين، بمقتل صاحب حقل دواجن بعد تعذيبه وابنه من قبل مجموعة من عماله بالحقل .

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عددا من العمال العرب الذين يعملون في أحد حقول الدواجن في قرية گَورگةيي التابعة لقضاء جمجمال أقدموا على قتل صاحب الحقل (حسن ملا احمد) بعد خطفه مع ابنه وتعذيبه بصورة بشعة".

وأضاف المصدر، أن العمال سرقوا مبالغ مالية بحوزة المجنى عليه (53 عاماً) كان قد حصل عليها نتيجة بيعه نتاجات اسبوع كامل"، مبينا أن "ابن المجني عليه تمكن بعد أكثر من ساعة ونصف من الاختطاف أن يحرر نفسه ويتجه إلى الشارع العام الذي يربط قضاء جمجمال بمحافظة كركوك للاستنجاد بمواطنين قاموا بدورهم بإبلاغ شرطة جمجمال".

وأشار المصدر إلى أن "المتهمين وفق أقوال الشهود والتحقيقات الاولية هم سبعة أشخاص، ثلاث نساء وأربعة رجال، كانوا يعملون في الحقل منذ ثلاثة أشهر، وقد فروا إلى مكان مجهول بعد قيامهم بالجريمة".

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة اجراءاتها لمنع تسلل المتهمين إلى المناطق المجاورة للسليمانية بغية إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".