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جريح من قوات البيشمركة بانفجار استهدف عجلته شمالي أربيل (تحديث)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T06:09:09+0000
جريح من قوات البيشمركة بانفجار استهدف عجلته شمالي أربيل (تحديث)

شفق نيوز/ صرّح مسؤول محلي يوم الأحد بإصابة أحد عناصر قوات البيشمركة بإنفجار استهدف عجلته الشخصية في ناحية سيدكان شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية سيدكان، إحسان جلبي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت في حدود الساعة الخامسة صباحا في منطقة "كوجي هاجري" مستهدفةً عجلة يستقلها أحد عناصر قوات البيشمركة.

وأوضح أن الإنفجار أسفر عن إصابة ذلك العنصر بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مبينا أن حالة الجريح مستقرة.

وأشار جلبي إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث يتواجد فيها حزب العمال الكوردستاني.

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