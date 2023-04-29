جريح بنزاع مسلح بأحد الشوارع الرئيسية باربيل

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي يوم السبت بإصابة شخص مجروح في نزاع مسلح في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "الحادثة وقعت بعد 4:30 عصرا في شارع 60 حيث بدأت باشتباكات بالأيدي لتتطور إلى نزاع مسلح بين ثلاثة أشخاص".

‏وأضاف ان " الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بسبب خلاف قديم، تسببت بإصابة شخص بطلق ناري نقل على أثرها إلى المستشفى"، مشيرا إلى ان "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وبدأت بالتحقيقات".

وفي وقت لاحق؛ أعلنت اسايش اربيل القاء القبض على ستة أشخاص بتهمة المشاركة في النزاع المسلح.

وذكرت الاسايش في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين.