جريح بقصف مدفعي تركي يطال بلدة في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بإصابة مدني بجروح جراء قصف لمدفعية الجيش التركي طال ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنياً يبلغ من العمر 45 عاما أُصيب قبل قليل بجروح جراء قصف لطائرات تركية.

وأضاف المصدر ان المواطن المصاب كان قد توجه لسقي مزوعاته في بستانه الواقع في وادي قرية "هرور" بالقرب من قرية "توبك" في ناحية "كاني ماسي".

وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري قد صرح يوم الأربعاء 22 من شهر أيلول الجاري بإخلاء أكثر من 800 قرية من سكانها وتركها بلا خدمات جراء القتال والمواجهات بين حزب العمال الكوردستاني، والقوات المسلحة التركية في المناطق الحدودية للإقليم.