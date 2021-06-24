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جريح باشتباكات بين حزب العمال واهالي قرية حدودية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-24T09:16:18+0000
جريح باشتباكات بين حزب العمال واهالي قرية حدودية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي يوم الخميس باندلاع اشتباكات بين عناصر من حزب العمال وأهالي قرية في إقليم كوردستان على الحدود مع إيران.

وقال قائممقام قضاء "قلعة دزه" بكر بايز لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكات اندلعت بين مسلحي حزب العمال واهالي قرية "شيني" بسبب خلاف على دخول بضائع "مهربة".

وأضاف أن حزب العمال فرض رسوم جمركية على تلك البضائع (أتاوة) الأمر الذي فرضه أهالي القرية لتندلع اشتباكات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عنه إصابة مواطن من أهالي القرية بجروح.

وينتشر عناصر حزب العمال على الشريط الحدودي مع تركيا، وصولاً إلى قرى قرب الحدود الإيرانية.

وتقول تركيا إن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، استخدم قواعد في شمال العراق ملاذات آمنة، منذ بدء النزاع المسلح بين الجانبين في منذ عقود.

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