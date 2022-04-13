جريحان بإطلاق نار داخل سوق المواشي في اربيل

شفق نيوز/ أُصيب شابان بجروح، اليوم الأربعاء، جراء حادثة إطلاق نار في سوق بيع وشراء المواشي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت مديرية شرطة محافظة اربيل في بيان، أنه في الساعة (9:15) دقيقة من صباح اليوم تم اخطارها بوقوع حادث إطلاق نار في "ساحة الحيوانات" سوق لبيع المواشي، وعلى الفور توجّه فريق من المديرية إلى محل الحادث وبدأ بالتحقيق.

وأضاف البيان أنه "نتيجة لإطلاق النار أُصيب شخصان أحداهما يُدعى (رشيد زيرو محمد) يبلغ من العمر 19 عاما، والآخر يُدعى (فريدن محمد محي) يبلغ من العمر 25 عاما بسبب مشكلة عداء قديم، مشيرا إلى فتح ملف تحقيق بالحادث.