جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الأربعاء أن مفارز قسم الشرطة في جمجمال - مركز شرطة "قرناو" ألقت القبض على شخص أطلق النار على شخصين آخرين واصابهما بجروح.

وقالت المديرية في بيان اليوم إنه وبعد وقوع إطلاق نار في مجمع "قرناو" والذي أسفر عن إصابة شخصين، توجهت وعلى الفور مفارز مركز شرطة المنطقة إلى محل الحادث وشرعت بالتحقيقات للعثور على المتهم والقاء القبض عليه.

وأضاف البيان أن مفارز قوات الشرطة وبالتعاون مع آسايش "قرناو" ألقت القبض على مطلق النار.

وتابع البيان أن المتهم المدعو (ش، ع، م) تم توقيفه بقرار القاضي، ووفق المادة (405) و(31) من قانون العقوبات العراقي، وان التحقيقات مازالت جارية معه.