جريحان بانفجار قنبلة لـ"صيد الأسماك" في حلبجة

شفق نيوز - حلبجة

أُصيب اليوم الخميس، شخصان بجروح نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع تُستخدم عادة في صيد الأسماك، بمنطقة "كولي" ميتكان في محافظة حلبجة، في حادثة أثارت مجدداً القلق من استمرار استخدام مواد محظورة رغم قرار منع الصيد الجائر في إقليم كوردستان.

وقال مصدر طبي من مستشفى الطوارئ في حلبجة، لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أشخاص استخدموا قنابل محلية لصيد الأسماك في نهر بمنطقة كولي ميتكان، وقد انفجرت إحدى القنابل، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح متفاوتة".

وأوضح المصدر أنه "تم نقل المصابين مباشرة إلى مستشفى الطوارئ في حلبجة، وهما يتلقان الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهما الصحية مستقرة في الوقت الحالي".

يُذكر أن حكومة إقليم كوردستان كانت قد فرضت حظراً رسمياً على استخدام قنابل الصيد بتاريخ 20 آذار/مارس 2025، واستمر القرار حتى 21 حزيران/يونيو من العام نفسه، وذلك بعد تسجيل عدة حوادث مشابهة وخطورة المواد المستخدمة على حياة المواطنين والتوازن البيئي.