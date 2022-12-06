جريحان بانفجار إسطوانة غاز في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مديرية الدفاع المدني في السليمانية، اليوم الثلاثاء بانفجار اسطوانة غاز في أحد أحياء المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية آرام علي لوكالة شفق نيوز، إن الاسطوانة انفجرت صباح اليوم في منزل في حي طاسلوجة في السليمانية .

واضاف ان الانفجار تسبب باصابة شخصين بجروح وتم نقلهما إلى مستشفى الحروق والتجميل في السليمانية، مؤكدا أن حالتهما الصحية مستقرة .

واشار علي الى ان فرق الانقاذ هرعت لمكان الحادث وسيطرة على الحريق وبدأت عمليات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.