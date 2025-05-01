جرس إنذار.. عمّال السليمانية ينظمون مسيرة غاضبة في يومهم العالمي (صور)

شفق نيوز/ نظّمت "لجنة الأول من أيار"، عصر الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة في السليمانية، بمناسبة عيد العمال العالمي، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بإنصاف الطبقة العاملة، في ظل تصاعد الحوادث القاتلة في مواقع العمل، والتي أودت بحياة 14 عاملاً منذ بداية العام الجاري فقط.

وانطلقت المسيرة من شارع سالم الرئيسي باتجاه الحديقة العامة وسط مدينة السليمانية، بمشاركة عشرات العمال والنقابيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، الذين عبّروا عن استيائهم من الإهمال الذي يواجهه العمال في مواقع العمل، لا سيما ما يتعلق بضعف تدابير السلامة المهنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين رفعوا لافتات وشعارات تُندّد بسوء أوضاع الطبقة العاملة، مطالبين الحكومة والمؤسسات المعنية بضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة العمال، وتقليل ساعات العمل، ومنحهم حقوقهم المالية والتقاعدية المنصوص عليها في القوانين العمالية.

وأشار المنظمون إلى أن 14 عاملاً لقوا حتفهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 في مواقع عمل بمناطق مختلفة من إقليم كوردستان، أربعة منهم في محافظة السليمانية، بسبب غياب إجراءات السلامة وتقاعس الجهات الرقابية، معتبرين أن هذه الأرقام تشكل جرس إنذار حقيقي لما يواجهه العامل الكوردي من تهديد لحياته في بيئة العمل.

كما طالب المحتجون بتفعيل دور اللجان الرقابية والتفتيش العمالي، ووضع حد لاستغلال العاملين في القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن الحماية القانونية الفعالة للعمال ما تزال غائبة، رغم ما ينص عليه الدستور العراقي وقوانين العمل النافذة.

رسائل عيد العمال في السليمانية هذا العام لم تكن احتفالية فحسب، بل حملت في طياتها تحذيرات جدية من تفاقم أوضاع الطبقة العاملة في إقليم كوردستان، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة تضمن حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم في ميادين العمل.