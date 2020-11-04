جرحى من قوات البيشمركة بإنفجار استهدف عجلتهم شمالي دهوك

شفق نيوز/ أُصيب عدد من عناصر قوات البيشمركة صباح اليوم الاربعاء بإنفجار استهدف عجلة كانت تقلهم شمالي محافظة دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز بالمحافظة، إن ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة اصيبوا بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة على سيارتهم في ناحية "جمانكي" شمالي دهوك.

وناحية "جماكي" من المناطق التي يتواجد بها حزب العمال الكوردستاني المناوئ للنظام بأنقرة، وتشهد بين مدة واخرى مناوشات وتبادلا للقصف بين مقاتلي PKK والجيش التركي.

وكان الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قد حذّر يوم الاثنين من تدهور الأوضاع جراء النزاع الدائر بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة الحدودية بإقليم كوردستان، داعياً العمال الكوردستاني إلى إنهاء احتلاله لتلك المناطق لتجنب المزيد من الصراع وكي تعود الأمور إلى نصابها.

ويتخذ العمال الكوردستاني من المناطق الجبلية الوعرة على حدود تركيا معقلا لها وتشن من هناك هجمات داخل الأراضي التركية.

وترد أنقرة بشن هجمات جوية ومدفعية وبرية على تلك المناطق، ما يوقع خسائر بين صفوف المدنيين الذين فر الكثير منهم وتركوا عشرات القرى هناك خاوية.