جرحى من الآسايش بشجار مع "الفرقة الذهبية" التابعة لنائب رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الاربعاء باندلاع شجار وتشابك بالأيدي بين عناصر قوات الأمن الآسايش، وقوات "الفرقة الذهبية" التابعة لشيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان عند سيطرة "طاسلوجة" في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشادة كلامية وقعت قبل ظهر اليوم بين الجانبين عند السيطرة المذكورة تطورت فيما بعد إلى تشابك بالأيدي نتج عنه إصابة أربعة عناصر من قوات الآسايش بجروح.

وشيخ مصطفى نائب رئيس الاقليم للشؤون العسكرية عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وهذا ثاني حادث من نوعه يحصل خلال الأيام القليلة الماضية مع حماية مسؤول عن الاتحاد الوطني في محافظة السليمانية اذ سبق ان وقع صدام مسلح بين ضابط أمني ونجل عضو المكتب السياسي للحزب قادر عزيز.