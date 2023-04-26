جرحى بإطلاق نار في مستشفى بأربيل والصحة توضح

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء يوم الأربعاء، باندلاع اشتباك بين ذوي مريض يرقد في إحدى مستشفيات أربيل وحماية المستشفى. ‏

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة وقعت قبل قليل حيث حاول عدد من ذوي مريض يرقد في مستشفى طوارئ غرب اربيل الدخول وتم منعهم من قبل قوات ( زيرڤاني ) التي تحرس المستشفى".

واضاف، "بعد منعهم من الدخول نشب عراك بينهم وبين حراس المستشفى تطور الى تبادل لاطلاق النار بين الجانبيين وأدى الى إصابة اربعة اشخاص بجروح من الجانبين".

من جهتها قالت مديرية صحة اربيل في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حراس المستشفى منعوا ذوي المريض من الدخول الى داخل المستشفى منعا لحدوث ازدحام هناك، الامر الذي دفع ذوي المريض الى الاشتباك مع الحراس".

واستدركت، "الوضع في الوقت الحالي طبيعي ولم يصب اي شخص بطلق ناري".