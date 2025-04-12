جرحى بينهم طفل بانفجار لغم شمال اربيل

شفق نيوز/ أُصيب ثلاثة اشخاص بجروح بينهم طفل، اليوم السبت، بعد انفجار لغم أثناء قيامهم بالبحث عن نباتات الربيع في أطراف قضاء سيدكان ضمن إدارة سوران المستقلة شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان

وبحسب مصدر محلي أبلغ وكالة شفق نيوز ، بأن الجرحى هم رجل وامرأة وطفل، وجميعهم من سكان قرية خورانی التابعة لناحية دشتي هيرتي.

وأوضح المصدر أن الجرحى تلقوا إسعافات أولية من فرق الإنقاذ، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى سوران العام لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن إصاباتهم متفاوتة وتحتاج إلى تدخل طبي أوسع.