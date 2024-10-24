جرحى بينهم ضابط بإطلاق نار امام مركز للشرطة في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، باصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط تحقيق في شجار مسلح اندلع أمام مركز للشرطة في محافظة السليمانية.

وأصيب ضابط واثنان من رجال الشرطة في حادث إطلاق نار أمام مركز شرطة "كوردسات" في السليمانية.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن شخصا حاول قتل موقوف داخل مركز الشرطة وفتح النار على الشرطيين والضابط مما اسفر عن اصابتهم بجروح.

وتشير المعلومات ان عناصر الشرطة ألقت القبض على مطلق النار، وهو موقف على ذمة التحقيق.