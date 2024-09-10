قتلى وجرحى بقصف جوي يستهدف مخيم مخمور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط ضحايا وجرحى بضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة يُعتقد أنها تركية استهدفت مخيماً للاجئين الكورد الأتراك في قضاء مخمور، ما بين نينوى وأربيل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القصف حدث في الساعة الخامسة مساءً في التوقيت المحلي، من طائرة مسيرة مجهولة يعتقد أنها تركية، استهدفت أحد المواقع داخل مخيم مخمور (جنوب شرق الموصل)، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى".

وأضاف "لكن كما هو متعارف لم يسمح للقوات العراقية بالدخول إلى داخل المخيم لإحصاء الضحايا والجرحى، وهذا إجراء متبع من قبل اللاجئين في إدارة المخيم".

‏وتابع المصدر أن "تظاهرات سلمية انطلقت عقب الضربة الجوية، حيث ندد المئات من سكان مخيم مخمور للاجئين بالضربة الجوية ورددوا هتافات تندد بهذه الضربة الجوية ومن يقف خلفها".

ويضم المخيم المئات من الأسر التي نزحت من تركيا منذ سنوات طوال، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقاً لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.