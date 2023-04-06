جرحى بانفجار يستهدف عجلة مدنية شمال أربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الخميس، بانفجار لغم أرضي على عجلة مدنية في ناحية سيدكان التابعة لادارة منطقة سوران المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت صباح اليوم حيث انفجر لغم أرضي على سيارة مدنية من نوع (نيسان بيك آب ) في منطقة ( گروا سنگا ) ضمن ناحية سيدكان التابعة لادارة سوران المستقلة".

واضاف ان " الحادثة تسببت باصابة امرأتين باسم ( چيمن صلاح ) و (فاطمة حسن ) اضافة الى رجل باسم ( نيجيرفان صلاح)"، مشيرا الى انه "تم نقلهم الى المستشفى".

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن اللغم المنفجر كان قد زرعه مقاتلو حزب العمال الكوردستاني الذي ينشط في تلك المنطقة.