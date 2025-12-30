جرحى بانفجار لوحة كهربائية داخل محطة وقود في السليمانية

شفق نيوز - السليمانية

أُصيب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لوحة كهرباء داخل إحدى محطات الوقود في مدينة السليمانية، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحادث ومنع تفاقم الأضرار.

وقال سامان نادر، مسؤول طوارئ السليمانية، في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن انفجارًا وقع بعد ظهر اليوم في جزء من داخل محطة وقود في السليمانية، موضحًا أن فرق الدفاع المدني هرعت فورًا إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الوضع.

من جهته أبلغ مصدر خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، بأن الانفجار نجم عن لوحة كهربائية داخل المحطة.

وأكد أن صاحب المحطة نفى وجود أي نظام غاز داخلها، مشيرًا إلى أن الصوت القوي و الانفجار كانا نتيجة خلل في اللوحة الكهربائية فقط.

وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، جرى نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى "شار" لتلقي العلاج، فيما تلقى المصاب الرابع الإسعافات الأولية في موقع الحادث، فضلًا عن تسجيل أضرار مادية كبيرة لحقت بالمحطة وثلاث سيارات كانت متوقفة في المكان.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني ما تزال متواجدة في موقع الحادث، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة للانفجار، دون صدور تقرير رسمي نهائي حتى "وقت كتابة الخبر".