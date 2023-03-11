جرحى بانفجار أسطوانة غاز في السليمانية

شفق نيوز/ أُصيب أربعة أشخاص ثلاثة منهم ينحدرون من أسرة واحدة، جراء انفجار اسطوانة غاز في مدينة السليمانية.

وقال مصدر لمراسل وكالة شفق نيوز ان اربعة اشخاص اصيبوا بحروق بالغة بانفجار اسطوانة غاز داخل منزل بحي ماجد بك بمدينة السليمانية ظهر اليوم.

وأضاف المصدر إن ثلاثة مصابين هم من أسرة واحدة أم وطفلان، وكانت نسبة الاصابة لدى الأم تصل إلى 65 في المائة بجسدها ، وكان المصاب الرابع ضيفًا في المنزل.

وأكد المصدر أن جميع المصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج .