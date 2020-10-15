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جراء كورونا.. تدهور مفاجئ بصحة أحد مؤسسي حركة التغيير

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-15T18:17:00+0000
جراء كورونا.. تدهور مفاجئ بصحة أحد مؤسسي حركة التغيير

شفق نيوز/ أفاد مصدر في حركة التغيير الكوردية، يوم الخميس، بتدهور مفاجئ للحالة الصحية للقيادي في الحركة وأحد مؤسسيها قادر حاج علي قد جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وقال مصدر مطلع في الحركة في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان قادر حاج علي احد مؤسسي الحركة والقيادي فيها تدهورت حالته الصحية اليوم متأثرا بإصابته بكورونا.

وأضاف المصدر أن حاج علي يخضع للعلاج في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، منوهاً إلى أنه يتنفس من خلال جهاز التنفس الاصطناعي بعد أن تضررت رئتاه بنسبة 75 بالمئة بفعل الفيروس.


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