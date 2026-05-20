جراء انهيار مصعد.. مصرع أربعة عمال داخل مشروع سكني في دهوك

أفاد محامي نقابة العمال في دهوك كيفي رجب، يوم الأربعاء، بسقوط خمسة عمال من اعلى بناية داخل أحد المشاريع السكنية في المدينة بعد انهيار مصعد مخصص لرفع المواد الانشائية.

وقال رجب لوكالة شفق نيوز، ان الحادث اسفر عن مصرع أربعة منهم في موقع الحادث، فيما اصيب عامل آخر تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واوضح ان العمال الخمسة جميعهم من اهالي محافظة دهوك، مشيرا الى ان السلطات الامنية باشرت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.