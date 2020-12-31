إجراءات أمنية مشددة في مناطق الإدارة الذاتية بمناسبة رأس السنة الميلادية

شفق نيوز/ شهدت مناطق الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد بشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة قبيل ساعات من بدء الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من مدينة القامشلي إن قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية نشرت عشرات الحواجز الأمنية وسيرت دوريات للقوات الخاصة في مناطق سيطرتها.

وأضاف المراسل؛ أن قوات الاسايش برفقة مدرعات عسكرية وآليات تحمل أسلحة متوسطة تمركز في مداخل مدينة القامشلي وفي الشوارع الرئيسية خشية تعرض المنطقة لأي هجمات إرهابية في ليلة رأس السنة الميلادية.

وفي الأثناء؛ أبلغ مصدر أمني من قوات الاسايش وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 10 آلاف عنصر من قوات الاسايش يعملون على فرض الأمن في عموم مدن ومناطق إقليم الجزيرة بمناسبة رأس السنة الميلادية".

وأوضح المصدر الأمني أن "الإجراءات الأمنية تشمل تفتيش السيارات الداخلة للمدينة والتأكد من الهويات الشخصية وتسيير دوريات ضمن الأحياء والطرق الرئيسية".

وعشية الاحتفال في عيد رأس السنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، قتل 16 شخصا جراء ثلاثة تفجيرات انتحارية، تبناها تنظيم داعش استهدفت مطاعم في حي الوسطى ذات الغالبية المسيحية بمدينة القامشلي.

واستهدف أحد التفجيرات الانتحارية في 19 حزيران/يونيو 2016 الحي اثناء احياء ذكرى مجزرة السريان على يد العثمانيين.

ومنذ ذلك الحين تشدد الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية والحكومة السورية إجراءاتها الأمنية في الأعياد والمناسبات خشية تعرض المنطقة لهجمات إرهابية جديدة.