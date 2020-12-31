سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إجراءات أمنية مشددة في مناطق الإدارة الذاتية بمناسبة رأس السنة الميلادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-31T11:25:19+0000
إجراءات أمنية مشددة في مناطق الإدارة الذاتية بمناسبة رأس السنة الميلادية

شفق نيوز/ شهدت مناطق الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد بشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة قبيل ساعات من بدء الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من مدينة القامشلي إن قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية نشرت عشرات الحواجز الأمنية وسيرت دوريات للقوات الخاصة في مناطق سيطرتها.

وأضاف المراسل؛ أن قوات الاسايش برفقة مدرعات عسكرية وآليات تحمل أسلحة متوسطة تمركز في مداخل مدينة القامشلي وفي الشوارع الرئيسية خشية تعرض المنطقة لأي هجمات إرهابية في ليلة رأس السنة الميلادية.

وفي الأثناء؛ أبلغ مصدر أمني من قوات الاسايش وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 10 آلاف عنصر من قوات الاسايش يعملون على فرض الأمن في عموم مدن ومناطق إقليم الجزيرة بمناسبة رأس السنة الميلادية".

وأوضح المصدر الأمني أن "الإجراءات الأمنية تشمل تفتيش السيارات الداخلة للمدينة والتأكد من الهويات الشخصية وتسيير دوريات ضمن الأحياء والطرق الرئيسية".

وعشية الاحتفال في عيد رأس السنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، قتل 16 شخصا جراء ثلاثة تفجيرات انتحارية، تبناها تنظيم داعش استهدفت مطاعم في حي الوسطى ذات الغالبية المسيحية بمدينة القامشلي.

واستهدف أحد التفجيرات الانتحارية في 19 حزيران/يونيو 2016 الحي اثناء احياء ذكرى مجزرة السريان على يد العثمانيين.

ومنذ ذلك الحين تشدد الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية والحكومة السورية إجراءاتها الأمنية في الأعياد والمناسبات خشية تعرض المنطقة لهجمات إرهابية جديدة.

related

رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

Date: 2020-12-31 12:08:42
رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

تسيير دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة بمنطقة الإدارة الذاتية

Date: 2020-11-30 12:07:46
تسيير دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة بمنطقة الإدارة الذاتية

المجلس الوطني الكوردي يجتمع مع وفد أميركي بقاعدة عسكرية بريف الحسكة

Date: 2020-12-08 09:35:51
المجلس الوطني الكوردي يجتمع مع وفد أميركي بقاعدة عسكرية بريف الحسكة

هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

Date: 2020-12-02 19:03:46
هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

منظمات مدنية وحقوقية تدين "انتهاكات" تركية في سوريا وتوجه دعوة أممية

Date: 2020-12-10 14:11:24
منظمات مدنية وحقوقية تدين "انتهاكات" تركية في سوريا وتوجه دعوة أممية

قوة كوردية تسلم 3 أطفال من عائلات داعش إلى نيجيريا‎

Date: 2019-09-05 18:01:56
قوة كوردية تسلم 3 أطفال من عائلات داعش إلى نيجيريا‎

قوات الاسايش تعلق على فيديو لطفل أثار جدلاً

Date: 2020-12-03 09:14:15
قوات الاسايش تعلق على فيديو لطفل أثار جدلاً

اسايش الادارة الذاتية تعلن نتائج أولية لحرق مؤسسات تعليمية بالقامشلي

Date: 2020-12-24 16:41:56
اسايش الادارة الذاتية تعلن نتائج أولية لحرق مؤسسات تعليمية بالقامشلي