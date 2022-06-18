إجراءات لمنع رفع أجرة السيارات في محافظة كوردستانية

شفق نيوز/ اتخذت لجنة المحروقات في قائممقامية محافظة حلبجة ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، إجراءات عدة لمنع رفع أجرة النقل العام، منها إعطاء "البنزين المدعوم".

وذكرت اللجنة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء لأجل المصلحة العامة وخدمة المواطنين والسيطرة على أجور نقل المواطنين"، مبينة أنها "ستمنح 50 لترًا من البنزين لسيارات الأجرة (التكسي)، و70 لتراً لحافلات نقل الركاب، و60 لتراً لسيارات الميني باص".

وأوضحت، أن "القرار سيشمل أصحاب خطوط النقل فقط، من أجل تسهيل عمل مواطني محافظة حلبجة".

وتعاني مناطق إقليم كوردستان، من شحة في البنزين وارتفاع أسعاره بسبب قلة الكمية المرسلة من وزارة النفط الاتحادية.

وارتفعت أسعار البنزين في إقليم كوردستان بشكل عام، حيث وصل سعر اللتر الواحد مؤخراً إلى أكثر من ألف دينار عراقي.

ونتيجة للارتفاع المتواصل بسعر البنزين تشهد مدن عدة من محافظة السليمانية وإدارة رابرين وكرميان، تظاهرات بشكل شبه دوري، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

والاربعاء الماضي، اعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن اتخاذها حزمة اجراءات جديدة للتحكم باسعار البنزين وخلال وقت قصير، متعهدة برفع الرسوم والضرائب عن المواد الداخلة في تصفيته.