إجراءات في أربيل بشأن "النفط الأبيض"

شفق نيوز / ‏أعلنت مديرية محروقات ‏أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، اتخاذ كامل الإجراءات لتوزيع النفط ‏الأبيض ‏على المواطنين.

‏وذكر مدير عام المحروقات في أربيل، آوي كاكه شين، ‏لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية اتخذت كامل الإجراءات لتوزيع النفط ‏الأبيض على المواطنين ‏لكن تنتظر حكومة الإقليم توفير الكميات المطلوبة للبدأ بهذه العملية".

وأضاف كاكه شين، أن "‏نسبة التوزيع تعتمد على الكمية التي سيتم توفيرها من قبل حكومة الإقليم، وسيكون هناك اجتماع مرتقب بين مديرية المحروقات ووزارة الثروات الطبيعية، ‏لتوفير النفط الأبيض بجودة عالية".

ولفت إلى أن "كميات أكبر من النفط الأبيض سيتم توزيعها على المواطنين الساكنين في المناطق الجبلية الباردة، ‏لكن ذلك أيضاً يعتمد على ‏كمية النفط ‏التي سيتم توفيرها من قبل الحكومة في إقليم كوردستان".