سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إجراءات في أربيل بشأن "النفط الأبيض"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-01T13:47:25+0000
إجراءات في أربيل بشأن "النفط الأبيض"

شفق نيوز / ‏أعلنت مديرية محروقات ‏أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، اتخاذ كامل الإجراءات لتوزيع النفط ‏الأبيض ‏على المواطنين.

‏وذكر مدير عام المحروقات في أربيل، آوي كاكه شين، ‏لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية اتخذت كامل الإجراءات لتوزيع النفط ‏الأبيض على المواطنين ‏لكن تنتظر حكومة الإقليم توفير الكميات المطلوبة للبدأ بهذه العملية".

وأضاف كاكه شين، أن "‏نسبة التوزيع تعتمد على الكمية التي سيتم توفيرها من قبل حكومة الإقليم، وسيكون هناك اجتماع مرتقب بين مديرية المحروقات ووزارة الثروات الطبيعية، ‏لتوفير النفط الأبيض بجودة عالية".

ولفت إلى أن "كميات أكبر من النفط الأبيض سيتم توزيعها على المواطنين الساكنين في المناطق الجبلية الباردة، ‏لكن ذلك أيضاً يعتمد على ‏كمية النفط ‏التي سيتم توفيرها من قبل الحكومة في إقليم كوردستان".

related

كوردستان تكشف تفاصيل حصة النفط الابيض من بغداد

Date: 2022-04-17 08:30:02
كوردستان تكشف تفاصيل حصة النفط الابيض من بغداد

الأجمل منذ سنوات.. هكذا تبدو ليالي السليمانية في رمضان (صور)

Date: 2022-04-15 10:25:27
الأجمل منذ سنوات.. هكذا تبدو ليالي السليمانية في رمضان (صور)

كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع بالإصابات

Date: 2022-07-18 19:34:20
كورونا كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع بالإصابات

السليمانية تستعد لمهرجان الأدب الدولي بمشاركة 28 أديباً

Date: 2021-12-17 08:44:45
السليمانية تستعد لمهرجان الأدب الدولي بمشاركة 28 أديباً

إصابة العشرات خلال "أعمال شغب شرسة" بإقليم كوردستان

Date: 2020-08-20 15:14:13
إصابة العشرات خلال "أعمال شغب شرسة" بإقليم كوردستان

زيادة حجم التبادل التجاري في برويزخان بين إقليم كوردستان وإيران بنسبة 50%

Date: 2022-08-06 09:58:27
زيادة حجم التبادل التجاري في برويزخان بين إقليم كوردستان وإيران بنسبة 50%

تلقي أكثر من نصف مليون شخص لقاح كورونا في السليمانية

Date: 2022-01-15 09:13:50
تلقي أكثر من نصف مليون شخص لقاح كورونا في السليمانية

كوردستان تعلن انتهاء أزمة اللاجئين الكورد الذين رحلتهم تركيا لسوريا

Date: 2021-09-10 15:25:54
كوردستان تعلن انتهاء أزمة اللاجئين الكورد الذين رحلتهم تركيا لسوريا