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إجراءات خاصة في إقليم كوردستان يومي الجمعة والأحد المقبلين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-06T17:04:13+0000
إجراءات خاصة في إقليم كوردستان يومي الجمعة والأحد المقبلين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن جملة من التعليمات التي تخص قوى الأمن الداخلي خلال يومي الاقتراع الخاص (الجمعة) والعام (الأحد) لانتخابات مجلس النواب العراقي، فيما دعت الضباط والمنتسبين كافة إلى الالتزام بها لضمان سير العملية الانتخابية.

وجاء في بيان لوزير الداخلية ريبر أحمد، ورد لوكالة شفق نيوز، "بهدف سير عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021 بشكل منتظم، يتوجب الالتزام بالتعليمات التي تنص على جميع الموظفين، والضباط والمنتسبين مدعوون للمشاركة في التصويت الخاص بتاريخ 8 / 10 / 2021".

وأضاف أحمد، وفقا للبيان، أن "التصويت العام سيجري في 10 / 10 / 2021 اعتبارا من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءً"، مردفاً بالقول "من اجل الاطمئنان بشأن اسم ومكان التصويت، فان نظام التصويت سيكون عبر تطبيق (VOTER LIST)  وبنظامي الآندرويد وios، وأن أي ناخب يستطيع العثور على اسم ومكان تصويته عبر الرقم المثبت على بطاقة الناخب".

وأشار إلى أن "جميع الضباط والمنتسبين الذين وردت أسماؤهم في القرص (CD) المرفق مع إعمام الوزارة، بإمكانه التصويت في يوم الاقتراع الخاص 8/10/2021، والذين لم ترد أسماؤهم في ذلك القرص بامكانهم التصويت مع عائلاتهم في يوم الاقتراع العام 10/10/2021".

وأوضح وزير داخلية إقليم كوردستان، أن "الناخبين وبالاضافة إلى اصطحاب بطاقة الناخب، عليهم جلب أحد الوثائق الثبوتية الآتية (البطاقة الوطنية، أو هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية)".

ولفت إلى أن "وفقا للقرار رقم 10 في المحضر غير الاعتيادي 54 لمجلس المفوضين، فإن إدخال أجهزة الهاتف النقال إلى مراكز الاقتراع ممنوعة بأشكالها كافة".

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