إجراءات جديدة لتوزيع اسطوانات الغاز المدعوم حكومياً على مواطني أربيل

شفق نيوز/‏ ‏أعلنت قائمقامية أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات جديدة لتوزيع اسطوانات الغاز ‏ المدعوم حكومياً على المواطنين. ‏

وقال قائممقام ‏أربيل نبز عبد الحميد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم توزيع اسطوانات الغاز المدعوم ‏على المواطنين عن طريق البطاقة التموينية ‏حيث يجب على المواطن تسليم البطاقة التموينية إلى الوكيل المعتمد للختم عليها ‏عند طلب الحصول على اسطوانة غاز".

وأضاف، أن "هذا القرار جاء بهدف تنظيم عملية توزيع الغاز المدعوم حكوميا بشكل متساوي على المواطنين و الالتزام بالسعر الرسمي الذي يبلغ 8500 دينار عراقي للأسطوانة الواحدة". ‏

وأكد عبد الحميد على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق الوكلاء الذين يخالفون التعليمات ويبيعون الاسطوانات في السوق السوداء ‏ويتلاعبون بأسعارها ‏الرسمية".