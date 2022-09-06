إجراءات جديدة لتوزيع اسطوانات الغاز المدعوم حكومياً على مواطني أربيل

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات جديدة لتوزيع اسطوانات الغاز المدعوم حكومياً على المواطنين.
وقال قائممقام أربيل نبز عبد الحميد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم توزيع اسطوانات الغاز المدعوم على المواطنين عن طريق البطاقة التموينية حيث يجب على المواطن تسليم البطاقة التموينية إلى الوكيل المعتمد للختم عليها عند طلب الحصول على اسطوانة غاز".
وأضاف، أن "هذا القرار جاء بهدف تنظيم عملية توزيع الغاز المدعوم حكوميا بشكل متساوي على المواطنين و الالتزام بالسعر الرسمي الذي يبلغ 8500 دينار عراقي للأسطوانة الواحدة".
وأكد عبد الحميد على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوكلاء الذين يخالفون التعليمات ويبيعون الاسطوانات في السوق السوداء ويتلاعبون بأسعارها الرسمية".