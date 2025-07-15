إجراءات جديدة لتسجيل وتنقلات التلاميذ والطلبة في اقليم كوردستان

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تعليمات وإجراءات جديدة لعملية تسجيل التلاميذ والطلبة وتنقلاتهم في مختلف مراحل الدراسة للعام الدراسي 2025 - 2026.

وجاء في اعمام للوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، موجه لجميع المديريات العامة للتربية في محافظات الاقليم واداراته المستقلة، أن عملية تسجيل وتوزيع التلاميذ والطلبة ستكون بعدة مراحل وإجراءات محددة بشكل رسمي.

ووفقا للإعلام فإن عملية تسجيل تلاميذ الصف الاول الاساسي للعام الدراسي 2025-2026 ستبدأ اعتبارا من 21 تموز الجاري وتستمر لغاية 21 من شهر آب المقبل.

واشار الاعمام إلى أنه لا يجوز أن يكون عدد التلاميذ والطلبة المقبولين في المدارس أكبر من الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

وبشأن اجراءات نقل الطلبة والتلاميذ بين الأوساط الدراسية الحكومية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارات كرميان ورابرين وزاخو وسوران نوه الأعمام إلى أن عملية النقل يجب أن تتم الكترونيا عن طريق نظام (E-parwarda) .

أما بشأن النقل بين المدارس الحكومية والأهلية أشار إلى الأعمام أن العملية تتم وفقا لشروط وإجراءات معينة، ومن بينها الأخذ بعين الاعتبار الرقعة الجغرافية والطاقة الاستيعابية للمدارس.