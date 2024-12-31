إجراءات تخص السائحين في السليمانية: فرق جوالة ومراكز دعم

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، استكمال استعداداتها لاستقبال العام الجديد، مع إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات السياحية التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للاحتفال بليلة رأس السنة.

وقال المتحدث باسم المديرية، كوران قادر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة السليمانية تشهد هذا العام تنسيقًا شاملاً مع مختلف الجهات الحكومية لتأمين احتفالات رأس السنة"، مبيناً أن "هناك لجاناً وفرقاً سياحية تابعة للمديرية تنتشر في أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات للزائرين بما في ذلك المعلومات والدليل السياحي وخصوصاً في مداخل المحافظة".

وأشار قادر إلى "تخصيص مركز دعم سياحي في شارع سالم وسط المدينة لتقديم المساعدة المباشرة للسائحين، وكذلك تشكيل فريقًا متخصصًا لمراقبة جودة الخدمات وأسعارها في المراكز السياحية البالغة نحو ألف مركز وجميعها جاهزة لاستقبال الزائرين".

وأكد أن "المديرية تعمل بالتنسيق مع مديرية أسايش وشرطة السليمانية، ومديرية الصحة، ولجان قائمقامية السليمانية، إضافة إلى لجان أخرى لتسهيل دخول السائحين وضمان سلامتهم أثناء الاحتفالات".

وتابع، "كما تم التنسيق مع مديرية مرور محافظة السليمانية، لتسهيل حركة المركبات وضمان انسيابية دخول الحافلات السياحية إلى المراكز السياحية، مع توفير أماكن توقف آمنة لها لتجنب الازدحام المروري".

وتعد السليمانية واحدة من أبرز الوجهات السياحية في إقليم كوردستان، حيث تشتهر بمعالمها الثقافية والطبيعية، وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية تنظيم الفعاليات السياحية لجذب المزيد من الزائرين، مما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية في العراق.