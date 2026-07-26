جراح تجميل في السليمانية يعيد بناء أنف عامل احترق بنسبة 99%

شفق نيوز- السليمانية

نجح اختصاصي في جراحة التجميل والترميم بمدينة السليمانية، في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لإعادة بناء أنف عامل تعرض لحروق شديدة نتيجة صعقة كهربائية عالية الجهد، أدت إلى تلف شبه كامل للأنف.

وقال اختصاصي جراحة التجميل والترميم، الدكتور ديار عبد الواحد، لوكالة شفق نيوز، إن المريض يعمل عاملاً، وتعرض لحادث صعقة كهربائية بجهد عالٍ، تسبب باحتراق نحو 99% من أنفه، ولم يتبقَّ أي جزء سليم يمكن الاعتماد عليه لإعادة ترميمه.

وأوضح عبد الواحد، أنه بعد إجراء الفحوصات والتقييم الطبي، تبين أن إعادة بناء الأنف في موقعه الطبيعي لم تكن خياراً مناسباً في هذه المرحلة، لذلك تقرر إنشاء أنف جديد على منطقة الجبهة باستخدام أنسجة الجلد، تمهيداً لنقله لاحقاً إلى مكانه الطبيعي ضمن مرحلة جراحية ثانية.

وأضاف أن اختيار منطقة الجبهة جاء لكون لون الجلد فيها يتطابق بدرجة كبيرة مع لون جلد الأنف، الأمر الذي يساهم في تحقيق نتيجة تجميلية ووظيفية أفضل بعد نقل الأنف إلى موضعه الأصلي، مؤكداً أن العملية تُعد من الجراحات الترميمية المعقدة والنادرة التي تتطلب دقة وخبرة عالية.