جدول توزيع الرواتب على الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر ان تباشر وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بتوزيع الرواتب على الموظفين العاملين في القطاع العام.

وبحسب الجدول المسرب فإن الوزارة ستوزع رواتب الوزارات والهيئات المستقلة كافة خلال الاسبوع الجاري.

وستباشر الوزارة غدا الاحد توزيع الرواتب على وزارة الصحة، و وزارة المالية والاقتصاد، وديوان و الوية قوات البيشمركة، و وزارة البيشمركة.

ويوم الاثنين سيتم وزيع الرواتب كالاتي: وزارة الداخلية، قوات "الزيرفاني"، قوات الدفاع والطوارئ، مديريات الجنسية في الاقليم، وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، ذوي ضحايا الشهداء والمؤنفلين.

ويوم الثلاثاء سيتم توزيع الرواتب على كل من: وزارة التربية، مجلس الامن، المؤسسة العامة للأمن.

يوم الاربعاء سيتم توزيع الرواتب على المؤسسات والدوائر الحكومية الاتية: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و وزارة العدل، و وزارة الثروات الطبيعية، ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية، و وزارة التخطيط، و وزارة الصناعة والتجارة، و وزارة النقل والمواصلات، وديوان الرقابة المالية، وهيئة حقوق الانسان، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج الحدود الادارية للاقليم، وهيئة البيئة، وهيئة الاستثمار، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والاستفتاء، والهيئة العامة لشؤون الالغام.

يوم الخميس توزيع الرواتب على هذه الوزارات والدوائر الحكومية: وزارة البلديات والسياحة، وزارة الكهرباء، وزارة الزراعة والموارد المائية، وزارة الاعمار والاسكان، وزارة الثقافة والشباب، رئاسة الاقليم، مجلس الوزراء، رئاسة البرلمان، والمتقاعدون في وزارة البيشمركة.

يوم الجمعة توزيع الرواتب على المتقاعدين المدنيين.

واعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان الاسبوع الماضي عن المباشرة بصرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام اعتبارا من تاريخ 24 – 1 - 2021.

واشار بيان للوزارة الى استقطاع ما نسبته 21% من رواتب الموظفين الاعتياديين، و50% من رواتب الدرجات الخاصة وفق الآلية ذاتها للشهر الماضي وبحسب جدول للتوزيع.