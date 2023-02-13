"جداول وصور".. مساعدات بارزاني الخيرية للمتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الإثنين، إحصائية كاملة للمساعدات التي قدمتها للمتضررين من الزلازل التي ضربت تركيا سوريا فجر يوم السادس من شهر شباط الجاري.

وذكرت المؤسسة في احصائية لها، وردت لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الضحايا حتى يوم أمس الأحد، بلغ أكثر من 33 ألفاً في كلا البلدين"، مشيرة إلى "تسجيل 21 زلزالا مختلفا في تركيا، كان أقواها 7.8 درجة ريختر وهو الزلزال القوي الذي ضرب بلدة مريش بقوة 7.8 درجة ودمر معظم مباني هذه المدينة وأوقع آلاف الضحايا من السكان الذين كانوا لا يزالون نائمين".

ولفتت الى "تسجيل زلزال ثاني بعد ساعات من الزلزال الأول في بلدة سنجابي في محافظة سامسور، بلغت قوته 5.4 درجة ريختر, فيما تراوحت مجموعة الزلازل الأخرى من 4 إلى 4.5 درجة ريختر".

ونوهت الاحصائية الى ان "قافلة مساعدات مؤسسة بارزاني الخيرية كانت أول منظمة إنسانية تدخل الى عفرين".

وأوضحت "دخلت اليوم قافلة مساعدات إلى الحدود السورية وعلى متنها 12 شاحنة تتكون من مياه شرب وأدوية وأغذية جاهزة وملابس ومواد تنظيف، وسيتم توزيع المساعدات من قبل فريق مؤسسة بارزاني الخيرية".

وتنشر أدناه وكالة شفق نيوز، إحصائية بالمساعدات التي قدمتها مؤسسة بارزاني الخيرية للمتضررين في تركيا وسوريا.