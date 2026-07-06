"جبهة الشعب" تضغط لحسم ملف لاهور شيخ جنكي

شفق نيوز- أربيل

طالبت "جبهة الشعب"، يوم الاثنين، بتنفيذ أوامر مجلس القضاء في إقليم كوردستان، فيما انتقد تأخر الجهات القضائية في البت بملف لاهور شيخ جنكي والمحتجزين معه.

وقال صابر عبد الرحمن، عضو المجلس الأعلى والمجلس الرئاسي لحزب جبهة الشعب، في مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الجهات المعنية لم تلتزم بفقرات القانون العراقي وقانون محاكمات إقليم كوردستان فيما يخص قضية الموقوفين، رغم مرور أكثر من 12 مرة على إنذار مجلس القضاء".

وأشار عبد الرحمن، إلى "ضرورة إصدار قرارات حاسمة بشأنهم".

وقبل أيام قليلة، اتهم محامو المعتقلين في قضية "لاله زار"، محكمة السليمانية بتعطيل الإجراءات القضائية والخضوع لـ"الهيمنة الحزبية"، فيما طالبوا السلطة القضائية في إقليم كوردستان بالتدخل لحماية استقلال القضاء وتطبيق القانون.

بدورها، ناشدت آوات شيخ جنكي، شقيقة لاهور شيخ جنكي، القيادات السياسية في إقليم كوردستان التدخل لإنهاء ملف معتقلي "لاله زار"، مؤكدة أن استمرار احتجازهم منذ نحو أحد عشر شهراً من دون حسم قضيتهم لا يمكن قبوله قانونياً أو شرعياً.

يذكر أن مدينة السليمانية، شهدت في 31 آب/ أغسطس 2025، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وعناصر حماية رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، وذلك عقب صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وانتهت الأحداث باعتقال شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، عقب عملية اقتحام مقر إقامتهم في فندق لالزار الكائن في حي سرجنار وسط المدينة.