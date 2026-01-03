جبل سفين يتوشح بالبياض ويستقطب مئات الزوار في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت المناطق الجبلية المحيطة بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، توافد جموع غفيرة من الأهالي والسياح القادمين من مختلف المحافظات العراقية، وذلك للاستمتاع بموجة الثلوج التي غطت المرتفعات، محولة الجبال إلى "لوحات بيضاء" تجذب عشاق الشتاء.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، طوابير من السيارات المتوجهة نحو قضاء شقلاوة، وتحديداً نحو مرتفعات جبل سفين، حيث اكتست القمم بحلة بيضاء ناصعة، مما دفع العائلات والشباب إلى النزول للميدان وممارسة طقوس اللعب بالثلج والتزلج التقليدي وصناعة "رجل الثلج".

وقال ريبوار علي، وهو أحد سكنة مدينة أربيل الموجود في المكان ، لوكالة شفق نيوز: "انتظرنا هذه اللحظة منذ بداية الشتاء، والأجواء هنا رائعة رغم البرودة القارصة، الثلوج هذا العام وفيرة وتعطي شعوراً بالتفاؤل بموسم خير، ونحن جئنا لنكسر روتين المدينة ونقضي وقتاً في اللعب بالثلج مع الأطفال".

من جانبه، رأى السائح أحمد الجبوري، القادم من محافظة البصرة، في حديثه للوكالة : "وصلنا إلى أربيل يوم الجمعة وتوجهنا إلى هنا - بالنسبة لنا كأهل الجنوب - رؤية الثلج تمثل تجربة استثنائية لا تتكرر دائماً، المناظر هنا في قمة الروعة وتضاهي المناطق السياحية العالمية".

ولم تقتصر الأجواء على اللعب فقط، بل شهدت المنطقة انتعاشاً للمطاعم والمقاهي الجبلية التي قدمت المشروبات الساخنة والأكلات الشعبية الكوردية للسياح الذين افترش بعضهم الثلج لتناول وجبة "الدولمة" أو الشواء في الهواء الطلق.

وفي هذا السياق، قالت بروين سلام، وهي من من سكنة مدينة أربيل لوكالة شفق نيوز، إن "الثلج يغير نفسية الناس تماماً، رغم ازدحام الطرق المؤدية للجبل، إلا أن المنظر من الأعلى يستحق العناء، نحن هنا مع مجموعة من الأصدقاء لالتقاط الصور التذكارية ومشاركة هذه الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي".

ومع تزايد أعداد الزوار، كثفت مفارز المرور والشرطة في قضاء شقلاوة من تواجدها لتنظيم حركة السير وتأمين سلامة السياح، وسط دعوات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المنعطفات الجبلية واستخدام الإطارات المناسبة لتجنب الانزلاقات.

وتشهد المرتفعات الجبلية في إقليم كوردستان سنوياً مع هطول الثلوج موجات سياحية كبيرة، مما يساهم بشكل فعال في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية الشتوية في الإقليم.