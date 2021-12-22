سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جبال كوردستان ترتدي الوشاح الابيض.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-22T10:57:02+0000
جبال كوردستان ترتدي الوشاح الابيض.. صور

شفق نيوز/ تغطت جبال وشوارع وقرى محافظات إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بوشاح أبيض من الثلج وذلك بعد هطول موجة ثلوج فجراً، ومازالت مستمرة.   

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل، عاصمة الاقليم، إن جبال وقرى شمال اربيل ارتدت، اليوم، الرداء الابيض، بعد هطول الثلوج الذي بدأ منذ فجر اليوم ومازال مستمراً.

وفي السليمانية، قال مراسلنا، إن الثلوج فطت سفح جبل بيرمكرون، الواقع 34 كم عن غرب مركز المدينة، لافتاً إلى ان الثلوج بدات بالهطول منذ فجر اليوم.

أما في دهوك، فقال متين برواري مدير بلدية "كاني  ماصي"، لوكالة شفق نيوز، إن كميات كبيرة من الثلوج هطلت  ليلة امس، مضيفاً أن  فرق ازالة  الثلوج بدأت بعملها  فوراً وقامت  بفتح الطرق الرئيسية والازقة داخل الناحية والقرى التابعة لها وهي ديرشك وومائي وبيدوهي. وأشار برواري الى ان كمية الثلوج التي سقطت  حتى الان في المنطقة وصلت الى 10 سنتيمتر.

related

البرد يعطل الدوام بجميع مدارس كوردستان

Date: 2020-02-10 18:20:19
البرد يعطل الدوام بجميع مدارس كوردستان

جبال كوردستان تبدأ بارتداء الثوب الابيض

Date: 2021-10-30 11:10:34
جبال كوردستان تبدأ بارتداء الثوب الابيض

شفق نيوز تنشر نتائج امتحانات طلبة إقليم كوردستان

Date: 2020-08-12 18:38:45
شفق نيوز تنشر نتائج امتحانات طلبة إقليم كوردستان

كوردستان يعلن شفاء اربع اصابات بفيروس كورونا

Date: 2020-03-18 21:19:57
كوردستان يعلن شفاء اربع اصابات بفيروس كورونا

هجوم جديد يستهدف قوات البيشمركة في كفري كَرميان

Date: 2021-11-28 21:27:00
هجوم جديد يستهدف قوات البيشمركة في كفري كَرميان

إقليم كوردستان يسجل تعافي اكثر من 130 ألف مصاب بكورونا منذ تفشي الوباء

Date: 2021-05-03 13:05:11
إقليم كوردستان يسجل تعافي اكثر من 130 ألف مصاب بكورونا منذ تفشي الوباء

رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في بغداد

Date: 2019-06-20 15:34:42
رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في بغداد

صحة كوردستان تحذر وتتحدث عن إصابات بالآلاف ووفيات: مستشفياتنا ممتلئة كلياً

Date: 2021-07-18 21:10:28
صحة كوردستان تحذر وتتحدث عن إصابات بالآلاف ووفيات: مستشفياتنا ممتلئة كلياً