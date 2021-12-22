جبال كوردستان ترتدي الوشاح الابيض.. صور

شفق نيوز/ تغطت جبال وشوارع وقرى محافظات إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بوشاح أبيض من الثلج وذلك بعد هطول موجة ثلوج فجراً، ومازالت مستمرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في اربيل، عاصمة الاقليم، إن جبال وقرى شمال اربيل ارتدت، اليوم، الرداء الابيض، بعد هطول الثلوج الذي بدأ منذ فجر اليوم ومازال مستمراً.

وفي السليمانية، قال مراسلنا، إن الثلوج فطت سفح جبل بيرمكرون، الواقع 34 كم عن غرب مركز المدينة، لافتاً إلى ان الثلوج بدات بالهطول منذ فجر اليوم.

أما في دهوك، فقال متين برواري مدير بلدية "كاني ماصي"، لوكالة شفق نيوز، إن كميات كبيرة من الثلوج هطلت ليلة امس، مضيفاً أن فرق ازالة الثلوج بدأت بعملها فوراً وقامت بفتح الطرق الرئيسية والازقة داخل الناحية والقرى التابعة لها وهي ديرشك وومائي وبيدوهي. وأشار برواري الى ان كمية الثلوج التي سقطت حتى الان في المنطقة وصلت الى 10 سنتيمتر.