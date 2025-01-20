جبال أزمر تكتسي بالبياض وتسحر السياح في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ تحولت جبال أزمر في السليمانية إلى لوحة بيضاء ساحرة بعد تساقط الثلوج بكثافة، ما جذب العديد من المواطنين والسياح من مختلف المناطق للاستمتاع بجمال الطبيعة في أجواء شتوية فريدة.

ومع تساقط الثلوج في جبال أزمر، شهدت المنطقة إقبالاً كبيراً من العائلات والمجموعات السياحية الباحثة عن تجربة شتوية مميزة.

يقول المواطن علي حسن، القادم من كركوك مع عائلته لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة جبال أزمر تحت الثلوج كانت تجربة استثنائية بالنسبة لي وعائلتي، وأطفالي استمتعوا باللعب بالثلج، وكنت سعيداً بالمناظر الطبيعية التي لا نجدها بسهولة في أي مكان آخر".

أما السائحة سلمى كريم، القادمة من بغداد، فذكرت للوكالة أن "سحر جبال أزمر في هذا الطقس لا يوصف، لقد التقطت عشرات الصور لتوثيق هذه اللحظات الجميلة، أجواء المنطقة مميزة للغاية، وأعتقد أنني سأعود مجدداً مع أصدقائي".

من جهته، عبّر الشاب أحمد لطيف، وهو من سكان السليمانية، عن اعتزازه بجمال المنطقة، قائلاً: "الثلوج أضافت جمالاً خاصاً لجبال أزمر، وأتمنى أن تُوفر خدمات إضافية للسياح لتشجيع المزيد من الزوار على القدوم".

السياح أشاروا أيضاً إلى أهمية توفير مرافق ترفيهية وخدمية في الجبال، مثل المطاعم والمقاهي، مما سيزيد من جاذبية المنطقة للسياحة الشتوية.

وتساقط الثلوج على جبال أزمر لا يمثل فقط ظاهرة طبيعية جميلة، بل يعكس أهمية المنطقة كوجهة سياحية شتوية مميزة في إقليم كوردستان، ومع تزايد أعداد الزوار، يتوقع أن تسهم السياحة الشتوية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وتعد جبال أزمر، الواقعة شمال شرقي السليمانية، من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية في الإقليم، هذا وتشهد المنطقة سنوياً تساقطاً كثيفاً للثلوج، ما يجعلها مكاناً مثالياً لعشاق الطبيعة والأنشطة الشتوية فيما تعمل الجهات المحلية على الترويج للسياحة في المنطقة وتطوير الخدمات، لجعلها واحدة من أهم الوجهات الشتوية في العراق.