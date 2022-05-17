جاء لتوديع كوردستان.. نيجيرفان بارزاني والسفير الامريكي يبحثان تنمية العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر الذي جاء مودعا بعد انتهاء مهامه في العراق، وبحث الجانبان تنمية العلاقات الثنائية، متمنيا له النجاح في مهامه المقبلة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ان "بارزاني عبر عن شكره للسفير الأميركي لدى العراق للمساعي والمساعدات التي بذلها لتنمية العلاقات بين إقليم كوردستان وامريكا وتمنى لتولر النجاح في مهامه الجديدة".

واشار البيان الى ان السفير الاميركي عبر من جانبه عن الشكر لبارزاني والمؤسسات والأطراف المعنية في الإقليم التعاون والتنسيق الذي قدموه خلال مدة مهامه في العراق معه ومع السفارة الامريكية، متمنيا استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأشار البيان إلى انه في محور اخر من اللقاء تناقش الجانبان بشأن العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع أمريكا وتنمية جوانب التعاون المشترك وحث المستثمرين الامريكيين للاستثمار في العراق والاقليم وسلطت الأضواء على الأوضاع في العراق والمشاكل والتحديات امام العملية السياسية ومساعي اجتياز الأوضاع.

ونوه البيان الى ان الاوضاع في الاقليم والعلاقات بين الاطراف السياسية والعملية الانتخابية المقبلة في اقليم كوردستان واستمرار الخطر الذي يمثله داعش في المنطقة والحث على النشاط الاقتصادي في الإقليم كانت محاور أخرى في الاجتماع.