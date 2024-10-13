جامع جليل الخياط وسط أربيل.. بُني بـ10 أعوام ويحمل مزيجاً من الهندسة العثمانية والعباسية (صور)

شفق نيوز/ تكثر في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، الصروح المعمارية حيث تولي السلطات المحلية اهتماما كبيرا بهذا المجال.

ويعد جامع جليل الخياط واحداً من أبرز هذه الصروح التي تجذب الزوار من مختلف الأماكن.

ويقول الحاج كامران جليل الخياط المشرف على ادارة الجامع، لوكالة شفق نيوز، إن "الجامع بدأت عملية تأسيسه عام 1997 واستمرت لمدة عشر سنوات حيث انتهت العملية عام 2007 حيث قام ببنائه الحاج الراحل جليل الخياط وتبلغ مساحته بحدود 25 الف متر مربع ويقع في منطقة حيوية وسط مدينة اربيل".

واضاف ان "تصميم الجامع هو إسلامي وهو مزيج من الهندسة العثمانية والعباسية ويتسع الحرم الكبير الى 3 آلاف شخص وهناك مكان مخصص للنساء يكفي ل3 مئة مصلية".

وتابع الخياط: "تم زخرفة الحرم الكبير بصورة كاملة من قبل مختصين واستغرقت بحدود سنة كاملة".

من جهته قال رياض احمد (أحد زوار الجامع) لوكالة شفق نيوز إن "الجامع هو صرح معماري وباتت تشتهر به مدينة اربيل وهو دليل على الاهتمام بهذا المجال من قبل القائمين على بناء المساجد".

وأضاف أن "الكثير من الناس من مختلف المحافظات العراقية والدول الأخرى يزورون هذا الجامع للاطلاع على تاريخه والزخرفة الرائعة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان الجامع والى جانب اقامة الصلوات الخمسة وخطب الجمعة، يتم فيه اقامة مناسبات دينية واجتماعية اضافة الى وجود نشاطات لدعم الفقراء والمحتاجين.